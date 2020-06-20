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Kredi kartlarıyla çeklerde yenilik

TORBA EKONOMİ PAKETİ MECLİS’TEN GEÇTİ Milyonları ilgilendiren torba teklif yasalaştı. Buna göre kredi kartlarında sözleşmeler elektronik ortamda yapılabilecek, çekten hapis yatanlar tahliyesinden itibaren borcunun yüzde 10’nunu ödeyecek.

Kredi kartlarıyla çeklerde yenilik
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Milyonları ilgilendiren kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla Türkiye Vakıflar Bankası'nın, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak. Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van ile Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçeleri, Erzurum'un Çat ilçesinde bu yıl meydana gelen 4 depremden zarar görenlere destek sağlanacak. Yurt dışındaki vatandaşların, kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesi önlenecek. Bu kapsamdakilere aylık bağlanacak.

KANUNDA DEĞİŞİKLİK
Banka ve müşteri arasında elektronik sözleşme imzalanabilecek. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmeler için de bu düzenleme geçerli olacak. Böylelikle bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açıldı. Tüketiciler, elektronik haberleşmeye abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapacak. Sözleşme yazılı veya elektronik ortamda kurulacak. Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu kaldırılacak. Abone, elektronik yöntemlerle de talebini iletebilecek. Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

GÖREVDEN ALINAN DANIŞMAN OLACAK
EK göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

EDA IŞIK

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