Otomobil satışları Avrupa’da azalırken bizde arttı

Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde, 2019'un aynı dönemine göre Avrupa'da otomobil satışlarını artıran tek ülke olurken, satış sıralamasında 24 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Pandemi, otomobil satışlarında Avrupa'da büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi. Ancak virüsün Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi ve virüsün kontrol edilmesine ilişkin atılan adımlar, otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.



7. SIRAYA YÜKSELDİ

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporuna göre, Avrupa otomobil pazarında toplam 3 milyon 969 bin 714 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 55,8 ile Hırvatistan, yüzde 54,2 ile İspanya ve yüzde 51,4 ile İngiltere'de görüldü. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da otomobil pazarı yüzde 35, Fransa'da yüzde 48,5 geriledi.