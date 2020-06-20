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Haberler Ekonomi Sakız üretiminde Yunanistan artık tekel olmaktan çıkacak

Sakız üretiminde artık tekel olmaktan çıkacak

Sakız üretiminde Yunanistan artık tekel olmaktan çıkacak
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2014 yılında başlatılan ve İzmir'de, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen 'Sakız Eylem Planı' kapsamında 800 dekar alanda sakız ağaçlandırması yaptı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan sakız üretiminin Türkiye'de yeniden canlandırılması amacıyla çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, sakız konusunda Çeşme ve Urla bölgesinde sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyor.

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