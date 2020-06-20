Türkiye ile Çin önemli ve yükselen iki büyük ülke

Çağdaş Çin ve Dünya İlişkileri Araştırma Enstitüsü ile DEİK'in de katkıda bulunduğu forumda "Çin-Türkiye ilişkilerinin derinlemesine ve istikrarlı şekilde geliştirilmesi" ve "Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari temaslar ve işbirliğinin güçlendirilmesi" konulu paneller yer aldı. Oturumlarda "Türkiye ve Çin'in yükselen ülkeler olduğu vurgulandı.

ENERJİNİN PAYI YÜZDE 60

FORUMA Çin Uluslararası Yayıncılık Grubu Başkanı Du Zhanyuan, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Çin'in Ankara Büyükelçisi Gong Xiaosheng ve Türkiye'nin Beijing Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen dâhil olmak üzere iki ülkenin hükümet bürokratları ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı. Çin Uluslararası Yayıncılık Grubu Başkanı Du Zhanyuan forumda yaptığı konuşmada, son yıllarda Çin ve Türkiye arasında karşılıklı siyasi güvenin artırılması, stratejik iletişimin güçlendirilmesi, stratejik kenetlenmenin geliştirilmesinin yanı sıra G20 ile BRICS+ gibi çok taraflı çerçevede eşgüdüm ve iş birliğinin pekiştirildiğine dikkat çekti. Du, özellikle bu sene Çin-Türkiye işbirliği ilişkilerinin salgın sınavını geçerek daha sağlam ve derin bir seviyeye taşındığını dile getirdi. TÜRKİYE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, forumda salgının ticaret ile enerji sektörlerine birçok kısa ve uzun vadeli etkisi olacağının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirtti. Bayraktar şöyle konuştu: "Çin'in 2005-2019 yılları arasında Türkiye'de yaptığı yatırımlara baktığımızda; enerjinin toplam yatırımlar içerisinde yaklaşık 10 milyar dolar ile % 60'ı aşan bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu resim, bize enerjinin ve enerji yatırımlarının her iki ülke için yüksek önemini göstermektedir. Çin ile enerji alanındaki mevcut iş birliği kalemlerine nükleer enerjiyi de katmanın, her iki ülkenin faydasına olacağına inanıyorum. Nükleer alanda yapılacak iş birliğinin ülkelerimiz arasında güçlü, kalıcı ve sağlıklı bir iş birliğinin geliştirilmesine ve bunun sürdürülmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."



Alparslan Bayraktar

TİCARETTE İSTİKRARLI ARTIŞ

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, G20 üyeleri olan Çin ile Türkiye'nin yeni kalkınan ve gelişmekte olan önemli ve büyük iki ülke olduğuna, iki ülkenin 'Kuşak ve Yol' kapsamında birbirinin doğal ortağı olduğuna işaret etti. Büyükelçi Deng, 2019 yılında ikili ticaret hacminin 20 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 20 kat artarak 21 milyar 800 milyon dolara ulaştığının altını çizdi. Deng ayrıca bu sene salgına rağmen iki ülkenin ortak projelerinin devam edebildiğini ve ikili ticarette istikrarlı artışın görüldüğünü hatırlattı.



GELECEĞİ PLANLAMALIYIZ

Türkiye'nin Beijing Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ise konuşmasında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Cumhurbaşkanı Sayın Xi Jinping'in liderliğinde, TürkiyeÇin Stratejik İş Birliği İlişkisi'ni her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye ve Çin küresel ve bölgesel düzeyde yükselen iki büyük ülkedir. 2035 yılı projeksiyonlarına göre, Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi, Türkiye'nin ise en büyük beşinci ekonomisi olacağını hatırlatmalıyım. Dolayısıyla, Türkiye- Çin ilişkilerinde artık bugünü değil, geleceği planlamalı, ikili ilişkilerimizi karşılıklı güven, saygı, ortak çıkar ve kazan-kazan temelinde ilerletmeyi sürdürmeliyiz. "