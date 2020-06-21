Akgermanlar’a 1 yıllık kesin mühlet verildi

İzmir ve Ege'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Çimentaş'ı kurup 2001'de İtalyanlara satan Akgerman Ailesi'nin konkordato talebiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Duayen işadamı Öner Akgerman ile iki oğlu Bülent ve Levent Akgerman'ın kendileri ve 4 şirketleriyle ilgili konkordato talebi 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edildi. Daha önce 3 işadamı ve 4 şirket için 6 ay "geçici mühlet" veren mahkeme, şimdi de 1 yıllık "kesin mühlet" verdi. Konkordato ilan eden şirketler arasında Çimstone bulunmuyor. 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Kasım'da aileye ait AKG Gazbeton A.Ş, AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi, Ertuğ Balık Üretim Tesisi ve Tarım İşletmelerinin yanı sıra More Su Ürünleri A.Ş'nin konkordato talebiyle ilgili kararını vermişti. En son geçtiğimiz hafta yapılan yeni duruşmada 3 işadamı ve 4 şirket için 1 yıllık "kesin mühlet" verildi.



BORÇLAR ÖDENECEK

Kararla ilgili Yeni Asır'a konuşan Levent Akgerman, "Şimdi 1 yıllık kesin mühlet verildi. Biz bu süreçten çıkacağız. Herkesin borcu ödenecek. Kimsenin alacağı kalmayacak. Amacımız bu, niyetimiz ortada" dedi. Kesin mühletin bütün borçların bu sürede ödeneceği anlamına gelmediğini dile getiren Levent Akgerman, "Bu sürede borçlar yapılandırılacak ve bir vadeye, senelere yayılacak. Tüm borcumuz bu vade süresinde ödenecek. Herkes hakkını alacak" diye konuştu.



■ ERHAN GÜLENÇ

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