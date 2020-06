Altında 370 bandının beklenmesi gerekiyor

Korona virüs salgınının ekonomilere etkisi her geçen gün artarken, altın piyasasında da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Zirveye kadar çıkan altın fiyatlarının 385 lira bandında işlem gördüğünü belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının şu an yüksek olduğunu ve dalgalı seyir izlediğini belirterek "Bugünlerde altın almayın" tavsiyesinde bulundu. Altın fiyatlarının 370 ila 375 bandına düşmesinin beklendiğini belirten İslam Memiş, son gelişmeleri şöyle yorumladı: "Şu an ki yüksek fiyatlardan alım yapılmaması doğru bir karar olacaktır. Kademeli düşüşlerde altın alanlar ise şuna dikkat etsinler: Acil ihtiyaçları yoksa altınlarını bozdurmayıp beklemede kalsınlar." Türkiye'de altının gram fiyatındaki yükselişlerde en önemli faktörün dolar kurunun agresif bir şekilde yükselmesi olduğunu vurgulayan Memiş, "Altın alıp satmak için 370 bandı beklenmeli" dedi.







■ FATİH ŞENDİL