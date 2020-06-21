  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Gıdaya yönelik talebi avantaja çevirebildik

Gıdaya yönelik talebi avantaja çevirebildik

Gıdaya yönelik talebi avantaja çevirebildik
Giriş Tarihi: 21.6.2020
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-mayıs döneminde yaş meyve sebze ihracatında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20'lik bir sıçrama yaşandığını aktardı. Yazgan, "İnsanlar pandemi süresince marketlere gittiklerinde ilk önce gıda reyonuna gitti. Gıdanın önemini anladı. Dolayısıyla yaş meyve sebze reyonunda büyük talep oldu. Türkiye buna hazırlıklıydı. Çünkü bulunduğu coğrafi konum elverişli. Biz hem Avrupa hem de Rusya'ya kolayca ürün ulaştırabildiğimiz için bu durumu avantaja çevirebildi." dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gıdaya yönelik talebi avantaja çevirebildik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA