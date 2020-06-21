Gıdaya yönelik talebi avantaja çevirebildik

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-mayıs döneminde yaş meyve sebze ihracatında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20'lik bir sıçrama yaşandığını aktardı. Yazgan, "İnsanlar pandemi süresince marketlere gittiklerinde ilk önce gıda reyonuna gitti. Gıdanın önemini anladı. Dolayısıyla yaş meyve sebze reyonunda büyük talep oldu. Türkiye buna hazırlıklıydı. Çünkü bulunduğu coğrafi konum elverişli. Biz hem Avrupa hem de Rusya'ya kolayca ürün ulaştırabildiğimiz için bu durumu avantaja çevirebildi." dedi.

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