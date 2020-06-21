İmar Barışı’nda usulsüz uygulamalara geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı kapsamında İzmir'de, 2 bin 118 Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma" projesi kapsamında 81 ilde, İmar Barışı'na girmeyen yapılar tespit ediliyor. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, " İlimizde yasalara aykırı yapı kayıt belgesi alan binalar tek tek tespit edildi ve belgeleri iptal edildi. Söz konusu binalar belediyelere bildirildi. Yıkımları gerçekleştirilecek" dedi. Resmi yazı, 30 ilçe belediye başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderildi. Yazıda, yıkımı yapılan yapılar ile yapılmayan yapılara ilişkin gerekçelerin İzmir Valiliğine iletilmesi istenirken, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen yıkılmayan yapıların sorumluları hakkında işlem yapılacağı ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.



ÜLKE GENELİNDE 21 BİN YAPI

2018 yılı mayıs ayında çıkarılan ve 10 milyonu aşkın Yapı kayıt belgesi verilen İmar Barışı'nda yaşanan usulsüzlükler ortaya çıkarılıyor. Bugüne kadar yapılan incelemelerde ülke genelinde 21 bin aykırı kaçak yapı tespit edildi. 400 bin yapı kayıt belgesi verilen İzmir'de, affa aykırı bina sayısının Türkiye'nin yüzde 10'u kadar olması dikkat çekti.







MÜFETTİŞLER TÜM BAŞVURULARI İNCELİYOR

İzmir'de yapı kayıt belgesi alan binaların binde 5'inin affa aykırı olduğu tespit edilirken, bu rakamın binde 2 olan Türkiye ortalamasının çok üstünde olması dikkat çekti. 65 bin civarında yapı stoğu bulunan Çeşme'de her 3 binadan birinin imar affı başvurusunda bulunması dikkat çekti. Aftan yararlanmak için yapı kayıt belgesi alan binaların şimdilik 649'u kesin olarak kaçak çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çeşme'deki başvuruları incelemesi için İzmir'e 2 müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, tüm başvuruları didik didik incelemeyi sürdürüyor. Usulsüz başvuru yapanların yatırdıkları paralar da Hazineye irat kaydedilirken, Bakanlık usulsüz başvuru yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

EN ÇOK KAÇAK, ÇEŞME BORNOVA VE URLA'DA

İzmir'de en çok Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edildiği ilçelerin başında Çeşme, Bornova ve Urla'nın geldiği belirtildi. Çeşme'de 649, Bornova'da 452 ve Urla'da 336 Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Diğer ilçelerde de denetimlerine devam eden Bakanlığın Buca'da 178, Menderes'te 94, Seferihisar'da 66, Kemalpaşa'da 39, Gaziemir'de 32, Dikili'de 26, Bayraklı'da 25, Karabağlar'da 24, Karşıyaka'da 24, Narlıdere'de 21, Konak'ta 18, Karaburun'da 17, Aliağa'da 16, Çiğli'de 15, Foça'da 15, Ödemiş'te 13, Torbalı'da 12, Menemen'de 10, Selçuk'ta 10, Balçova'da 8, Güzelbahçe'de 6, Tire'de 5, Kiraz'da 4 ve Bayındır, Bergama ile Beydağ'da 1'er olmak üzere 2 bin 118 yapı kayıt belgesini iptal ettiği bildirildi.