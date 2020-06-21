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Haberler Ekonomi İŞKUR’dan sahte web siteleri uyarısı

’dan sahte web siteleri uyarısı

İŞKUR’dan sahte web siteleri uyarısı
Giriş Tarihi: 21.6.2020
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kurumun adı ve logosunu kullanan sahte web sitelerine ve iş bulma karşılığında maddi menfaat sağlamak isteyenlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu. İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde, birtakım sahte web sitelerinin, kurumun adını kullanarak vatandaşların kişisel verilerini çaldığı, kayıt parası karşılığında iş vaadinde bulunarak maddi menfaat temin ettiğinin belirtildiği bildirildi. İŞKUR'un resmi web sitesinin "www.iskur.gov.tr" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu adres dışında İŞKUR adı ve logosunu kullanan web sitelerine itibar edilmemesi vatandaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kurumumuzun sunduğu tüm hizmetler ücretsiz olup, iş bulma karşılığında maddi menfaat temin etmek isteyen kişilere vatandaşlarımız itibar etmemelidir."
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