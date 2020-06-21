Kuru incire dış talepte artış var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, korona virüs döneminde incir ihracatının arttığını söyledi. Kuru incir virüs salgınından etkilenmezken, Başkan Ülken, "İncir sadece Aydın için değil tüm Türkiye için önemli bir ürünümüz. Aydınımızın gözbebeği olan incir ile ilgili AYTO olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili aldık. Bu tescil işareti incirimize büyük değer kattı. Korona virüs incir ihracatını etkilemedi. Hatta geçen yıla göre incir ihracatımız arttı. Yılın 12 ayında incir ihracatı yapılıyor" dedi.



■ MEHMET KAVAS

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