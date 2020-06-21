Turizmde hedef otellerin yüzde 50’sini açmak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 50 ülkenin büyükelçilerinin, turizm temsilcilerinin ve uluslararası basının da Antalya'da katıldığı 'Yeniden Keşfet' etkinliğinin son gününde Kovid-19 ile mücadele ve turizme dair önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu, "Kaç AB ülkesi koronavirüsle savaş konusunda Türkiye'den daha başarılı? Rakamları karşılaştıracak olursanız Türkiye'nin birçok AB ülkesinden çok daha iyi iş çıkardığını görebilirsiniz. Sadece Avrupa'da değil, dünya genelinde bu böyle." dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise, "Bizim hedefimiz, belli bir rakama ulaşmaktan ziyade, turizm sektörünü yeniden devreye sokmak, otellerin yüzde 50'sini açabilirsek başlangıç için başarılı sayılırız" şeklinde konuştu. Bakan Ersoy, sertifikasyon programına Kovid-19 salgını sonrası da devam etmeyi planladıklarını ifade ederek, bu programla hizmet sektörünün standartlarını yükselttiklerini kaydetti. Ersoy, "Ben kişisel olarak ikinci dalga olayına inanmıyorum. 2023 hedefimiz 75 milyon turist 65 milyar dolarlık gelir ama 2021 için yapılan ilk rezervasyonlarla da zaten bu rakamların artacağını görüyoruz çünkü 2020 için rezervasyon yaptıran ve gelemeyenlerin hepsi bir sonraki yıla rezervasyonlarını aktardı. Çünkü insanlar gerçekten Türkiye'yi seviyor ve ülkemize gelmek istiyor. 2023 turizm hedefine ulaşmayı başaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



■ BURAK ERDEM ÇELİK

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