7 yaşından beri çalışıyor

İzmirli işadamı Latif Aslan'ın herkese ibret veren sıfırdan zirveye başarı öyküsü, "İşsizim" diyenlere örnek oluyor. İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derne ği Başkanı Latif Aslan, 1970'li yıllarda henüz 5 yaşındayken Diyarbakır'dan İzmir'e ailesi ve 4 kardeşiyle birlikte göç etti. Yoksulluk çeken ailenin ikinci büyük çocuğu olan Latif Aslan'ın, 7 yaşına geldiğinde Yamanlar semtinde bir ilkokula kaydı yaptırıldı. Ancak geçim sıkıntısı yaşayan ailesine babası dışında destek olacak kimse olmadığı için küçük Latif, çalışmaya karar verdi. Karşıyaka'daki bir gevrek fırını ile anlaşan Latif Aslan, henüz 7 yaşındayken iş hayatına adım attı. Her gün soğukta elleri çatlayan Aslan, pes etmeden ve hiçbir zorluğa aldırış etmeden gevrek satarak evinin geçimine destek olmaya devam etti. Aslan, -kendi ifadesiylesadece 12 Eylül darbesinde gevrek satmadı. Okuldan çıktıktan sonra gevrek satan küçük Latif, sonra çıraklığa adım atmış.

KADINA HAKSIZLIK OLMAZ

İlkokuldan sonra hayat şartları nedeniyle okuyamadığını anlatan Aslan, "İlkokul bitince fırında çırak olarak çalışmaya başladım. Ekmek, gevrek gibi tüm unlu mamulleri yapmayı öğrendim ve 15 yaşında usta oldum. Usta maaşı almaya başladım ve evimi geçirdim. Boyum tezgaha yetişmiyordu. Kasanın üstüne çıkıp öyle çalışırdım. O zamanki zorluklardan dolayı hep hayallerim vardı. Herkese yardım etmek istedim. Çalıştığım işyerlerinde kadınlara haksızlık ve şiddet uygulandığını görüyordum. Temizlik yapan bir kadın vardı. Bayat poğaçaları evine götürmek istedi diye fırının sahibi dövmüştü. Bu benim içime çok dokundu. O gün kendi kendime 'Bir gün şu kadınlara çok güzel imkanlar sunmak istiyorum' dedim. Bu hayalle bugün birçok kadına destek bulup iş sahibi yaptım" diye konuştu.

5650 KİŞİYE İŞ BULDU

Latif Aslan, askerden geldikten sonra bir fırın açtı. Bu süreçte İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derneği'ni kurdu. 2011 yılında ilk sosyal projesini hayata geçiren Aslan, 110 kişinin unlu mamuller ustası olmasını sağladı. İşsizlere destek olan ve onların meslek öğrenerek iş bulmalarını sağlayan Aslan, bugüne kadar 5650 kişiye iş buldu. Hatta bu nedenle Latif Aslan'a 2015 yılında TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar tarafından "En Çok İstihdam Sağlayan Kişi" ödülü verildi.





ZABITALAR BİZİ HORTUMLA DÖVERDİ

GEVREK sattığı çocukluk yıllarını duygulanarak anlatan Aslan, şunları söyledi: "Bazen zabıtalar bizi yakalayıp hortumla döverlerdi. O zaman yaşadığım travmalar nedeniyle dövüş sanatını öğrendim. Judo, kick boks ve karatede en üst seviyeye çıktım ve antrenörlük yaptım. Hatta kendi spor salonumu açıp 14 yıl işlettim. Hem unlu mamuller işletmeciliği hem spor, ikisini birden yürüttüm. Bugüne kadar alkol ve sigara gibi hiçbir kötü alışkanlığım olmadı. Kendimi spora ve müziğe verdim. Bağlama çalmayı da öğrendim."



YOKSULLARA MESLEK EĞİTİMİ

İZMİR Pastacılar ve Fırıncılar Derneği'nin ardından Pastacılar ve Fırıncılar Eğitim Vakfı'nı da kurmak için işlemleri tamamlayan Latif Aslan, "Yoksul çocuklar ve kadınlar gelip orada eğitim alacaklar. Meslek öğrenecekler. Bugün bir pastacı 8 bin lira maaş alıyor. Bir fırıncı 5 bin lira maaş alıyor" diye konuştu.

ŞENOL KANTÜRK