Bayındır yeni yatırımlarla coşacak

Çiçekçiliğin merkez üssü konumundaki İzmir'in Bayındır ilçesi, yeni yatırımlarla coşacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ilçeye yapılacak yeni yatırım müjdeleriyle kalkınmada yeni bir ivme yakalayacaklarını belirten AK Partili Belediye Başkan Uğur Demirezen, "İzmir'in parlayan yıldızı olacağız" dedi.

SULAMADA YENİ DÖNEM

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bakan Bekir Pakdemirli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Süs Bitkileri Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulunmasının önemli bir adım olduğunu söyledi. Demirezen, "Son dönemde çalışmalar hız kazandı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Ergenli barajı en kısa sürede tamamlanacak. Pınarlı bölgesinde sulanamayan alanlar mevcut. Aktaş barajından yeni bir hat çekerek Pınarlı ovasının tarımsal sulamadaki yaşadığı sıkıntıyı aşacağız" diye konuştu.





"TARIM VE HAYVANCILIKTA DA OLDUKÇA İDDİALI BİR İLÇEYİZ"

Bayındır'ın çiçekçiliğin yanı sıra, tarım ve hayvancılıkta da iddialı bir ilçe olduğunu dile getiren Başkan Uğur Demirezen, "Bakanımızdan hayvan barınağı, hayvan pazarı, Ergenli deresinin ıslahı ile yeni mesire alanlarının da sözünü aldık" diye konuştu. DEMİREZEN, tarımda yerli ve milli politikalar uygulayan Bakan Pakdemirli ile İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'a Bayındır halkı Anı dile getirerek, "Geleceğe güvenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL