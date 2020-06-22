Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliği

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs salgınının başladığını günden itibaren etkili önlemlerin uygulandığı havalimanlarını iç ve dış hatlarda yaklaşık 1.5 milyon yolcunun kullandığını söyledi. Karaismailoğlu, "Bu sayı özellikle şu anda salgın nedeniyle uçulmayan dış hat uçuş noktalarının yeniden açılmasıyla çok daha hızlı artacak. Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz" dedi.