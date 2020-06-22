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Haberler Ekonomi Hububat ve bakliyat sektöründen 2,9 milyar dolarlık ihracat

Hububat ve bakliyat sektöründen 2,9 milyar dolarlık

Hububat ve bakliyatta sektörel bazda 2020'nin ilk 5 ayında 2 milyar 901 milyon 972 bin dolarlık yapıldı.

Hububat ve bakliyat sektöründen 2,9 milyar dolarlık ihracat

22.06.2020, 18:34

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "TİM Hububat Sektör Kurulu Toplantısı"na Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

Toplantıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde ihracat rakamları değerlendirildi.

İLK 5 AYDA 2 MİLYAR 901 MİLYON 972 BİN DOLARLIK İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, sektörün yılın ilk 5 ayında 2 milyar 901 milyon 972 bin dolarlık ihracat yaptığını ifade etti.

En fazla ihracatın 1 milyar 160 milyon 408 bin dolar ile Orta Doğu'ya yapıldığını ifade eden Altunkaya, 658 milyon 876 bin dolarla Afrika'nın ikinci, 374 milyon 177 bin dolarla da Avrupa ülkelerinin üçüncü sırada geldiğini aktardı.

Altunkaya, sektör olarak 204 ülke ve serbest bölgeye ihracat yapıldığı bilgisini paylaşarak, ülke bazında ilk sırada 516 milyon 757 bin dolarla Irak'ın geldiğini söyledi.

Altunkaya, ürün grupları bazında ihracatta ise 821 milyon 84 bin dolarla pastacılık ürünlerinin ilk sırada yer aldığını kaydetti.

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