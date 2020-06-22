Son dakika: Kurban vekalet ücretleri belli oldu!

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak vekalet ücretlerinin belirlendiğini açıkladı.
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