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Haberler Ekonomi Son dakika: Kurban vekalet ücretleri belli oldu!

Son dakika: vekalet ücretleri belli oldu!

İşleri Başkanı , "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak vekalet ücretlerinin belirlendiğini açıkladı.

Son dakika: Kurban vekalet ücretleri belli oldu!

22.06.2020, 10:51

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