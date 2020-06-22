Türkiye’yi özleyenler 2021 için rezervasyon yaptırmaya başladı

Ersoy, "Politik gerekçeleri olabilir. Ekonomik gerekçeleri olabilir... Her zaman söylüyorum. Korona virüsün ikinci dalgası ekovirüs şeklinde geliyor. O yüzden kendince her ülke bazı önlemler almak istiyor. Avrupa ülkeleri de paranın Avrupa sınırları içerisinde kalması için önlem almış olabilir" dedi. Öte yandan AB ülkelerinin halklarının, özellikle Türkiye'deki tatili çok özlediğini dile getiren Bakan Ersoy, "Bize gelen taleplerden çok net belli oluyor. 2021 yılı için erken rezervasyonlar çok daha erken başladı. 2020 yılında tatile çıkmaktan vazgeçen birçok turist, 2021 için şimdiden Türkiye'ye erken rezervasyon yaptırmaya başladı" diye konuştu. Türkiye'ye yoğun olarak turist trafiği sağlanan ülkelerin büyükelçilerini Türkiye'nin 1 haziran sonrası hayata geçirmiş olduğu, sağlıklı turizm sertifikasyon programının tanımı için Antalya'ya davet ettiklerini dile getiren Ersoy, "Önlemlerin ne kadar düzenli ve düzeyli şekilde çalıştırıldığını görme fırsatı yakaladılar" dedi.



ALMANYA ZİYARETİ

1 hafta 10 gün içinde bütün ülkelerle hava trafiğinin yeniden başlayacağını düşündüğünü kaydeden Ersoy, "Dışişleri Bakanımızla Almanya ziyareti planlıyoruz" diye konuştu. Ersoy, sınır kapılarında uygulanacak PCR testine ilişkin ise, "Sağlık Bakanımızla konuşacağım. Temmuz başlamadan bunları hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.