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Haberler Ekonomi Zeytinyağlı kuru incir yok satıyor

Zeytinyağlı kuru incir yok satıyor

Zeytinyağlı kuru incir yok satıyor
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Kuzey Ege'nin zeytinyağı, Aydın'ın ünlü inciri ile birleşti, ortaya hem doyumsuz bir tat hem de bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürün çıktı. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde faaliyet gösteren bir zeytinyağı firmasının sahibi Enis Özçin, "Aydın'dan aldığımız incirleri kurutup natürel sızma zeytinyağı ile birleştirdik" dedi. Zeytinyağlı incirin her sabah aç karnına tüketilmesi durumunda bağışıklık sistemine katkı sağlayacağını dile getiren Özçin, talebin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

SUAT SALGIN

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