Nisan ayında geriledikten sonra Mayıs'ta yükselişe geçen tüketici güven endeksi, Haziran'da son 14 ayın en yüksek seviyesi olan 62.6 puana yükseldi.

SÜREKLİ ARTTI

Nisan ayında 54.9 olan endeks, Mayıs'ta 59.5 olarak gerçekleşmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güven endeksindeki artışı kalıcı hale getirecek politikalarla ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını bildirdi. Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüketici güvenindeki artışın, Mayıs'tan sonra Haziran'da da sürdüğüne işaret ederek, "Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri yüzde 4.5 arttı. Bu artışı, daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız" ifadelerini kullandı.