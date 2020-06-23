Tatilciler sokağa çıkma yasağına takılmayacak

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavların sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 arasında genelgede belirli istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

SEYAHATE ENGEL YOK

Ancak alınan yasak kararından tatil planı yapanlar muaf tutuldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yaptığı açıklamada, "Genelge metninin 6'ncı maddesinde, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanların sokağa çıkma yasağına tabi olmayacağı ifade edilmiş, yine 'Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar' başlığı altında yer alan 8'inci maddenin (j) bendinde oteller ve konaklama yerleri sayılmıştır. Bu hizmetlere erişimin ve bu hizmetlerden yararlanmanın seyahat acenteleri aracılığıyla gerçekleşeceği açıktır.

BAKANLIK TEYİT ETTİ

Seyahat acentelerinin tüketicilere sunduğu paket tur, tur ve transfer faaliyetlerinin de anılı genelgede düzenlenen istisnalar kapsamına girmekte olduğuna dair hususun teyit edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 19 Haziran 2020 tarihli yazımız ile başvuruda bulunulmuştur" dedi. Açıklamada, başvuru sonucunda İçişleri Bakanlığı'nca yapılan resmi bildiri ile seyahat acenteleri tarafından organize edilerek ilgili tarihlerde gerçekleşecek olan tur, paket tur veya transfer hizmetlerini satın alan müşteriler ve bu hizmetlerin temin edilmesinde görev alan seyahat acentesi çalışanlarının genelge ile bildirilen tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağının kendilerine iletildiğini duyurdu.