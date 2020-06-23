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Haberler Ekonomi Türkiye’nin üç boyutlu ilk sanal fuarı açıldı

’nin üç boyutlu ilk sanal fuarı açıldı

Türkiye’nin üç boyutlu ilk sanal fuarı açıldı
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda, Selçuk Üniversitesi tarafından ilk yerli ve milli yazılımla düzenlenen 'AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Pekcan, küresel ölçekte tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan üç boyutlu ilk sanal fuarın 3 farklı özelliğe sahip olduğunu belirterek, "Hem tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar hem Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı hem de kendi yerli ve milli yazılımımızla ilk sanal fuarımız" diye konuştu.

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