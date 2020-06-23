Üç koyun ve bir koçla hayvan üreticisi oldu

İzmir Güzelbahçe'de yaşayan kadın üretici Emine Ergin, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başladığı üreticilik macerasını, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir noktaya taşıdı. Üç koyun ve bir koçla yola çıkan genç kadın, 40 küçükbaş hayvandan oluşan bir sürünün sahibi oldu.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma ve küçük ölçekli üreticiye destek amacıyla başlattığı küçükbaş hayvan desteğinden faydalanan, Güzelbahçe Payamlı mahallesinden 30 yaşındaki Emine Ergin, 2017'de belediyenin verdiği üç sakız koyunu ve bir koçla besiciliğe başladı. Adeta çocukları gibi besleyip büyüttüğü koyunların sayısı hızla arttı. Çiftliğindeki hayvan varlığını 3 yıl içerisinde 10 katına çıkaran Ergin, 40 küçükbaştan oluşan sürüden elde ettiği gelirle kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Ergin, kazancıyla evinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladığını dile getiriyor.