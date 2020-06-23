Vekalet ile kurban kesim bedeli 975 lira

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Yurtiçinde ücret 975 lira, yurtdışında 825 lira olacak. Vekaletle Kesim Organizasyonu tanıtımında konuşan Erbaş, "Kurbanları yurtiçinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, muhacirlere, mültecilere yani nerede bir ihtiyaç sahibi varsa öncelikle onlara ulaşmak için çabalayacağız.

YOKSULLARA ULAŞIYORUZ

Yurtdışında ise açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere, Orta Asya'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Uzak Doğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanmak üzere muhtaç kardeşlerimize ulaşacağız" dedi. Erbaş, 2019'da Diyanet'e emanet edilen 453.560 hisse kurbanın yurtiçinde 424 kesim noktasında, yurtdışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat gönüllülerin nezdinde kesildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi. Aydın'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yanı sıra develere de yoğun ilgi gösteriyor. Kurbanlık olarak satışa çıkan develer, 12 ile 20 bin lira arasında alıcı buluyor. Toplam 600 ile bir ton arasında olan deveden kesildikten sonra 250 ila 600 kilo et çıktığı kaydedildi.