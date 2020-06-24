5 iş sözleşmesi türünde çalışanlara koruma

Hükümet, çalışma hayatında gençlere ve emeklilikte yaşa takılanlar grubundaki 50 yaş üstüne vergi istisnası, prim destekli esnek iş imkanı sağlarken, 'belirli süreli iş sözleşmesi' kolaylaşıyor. Yeni modelde iş sözleşmelerinde belirli ya da belirsiz olmasına bakılmadan çalışanların da kıdem tazminatı hakkı, işçi lehine düzenlemeler öngörülüyor. Sözleşmenin süresinden önce bitmesi durumunda kalan sürenin ücretinin ödenmesi de bunlardan biri.

MEVSİMLİK İŞÇİLER İÇİN

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstihdam Kalkanı Paketi'nde, gençler ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddelerin olacağını belirterek, bazı teşvikler verileceğini söyledi. YAZ aylarında özellikle turizm, tarım, inşaat sektöründe dönemsel işlerde yapılan sözleşmeler genellikle belirli süreli olarak yapılıyor. Sözleşme süresi bittiğinde kıdem, ihbar tazminatı alamadığı gibi işe iade davası da açamıyor. Yeni düzenleme ile bu sözleşmenin zincirleme 3 yılı geçmemek üzere yapılması öngörülüyor. Belirli- belirsiz iş sözleşmesi, kısmi süreli, çağrı üzerine çalışma- uzaktan çalışma, deneme süreli, takım sözleşmesi olmak üzere 5 iş sözleşmesi türünde çalışanın korumaya alınması hedefleniyor.