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Haberler Ekonomi ‘Gıdada pandemi bir yıl sürecekmiş gibi hazırız’

‘Gıdada pandemi bir yıl sürecekmiş gibi hazırız’

‘Gıdada pandemi bir yıl sürecekmiş gibi hazırız’
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretimde geçen yıla oranla bir artış beklendiğine dikkat çekerek, "Pandemiyle beraber hazırlıklarımızı yaptık. Geç ekim yapabileceğimiz 21 ilde ekstra ekimler yaptık. Pandeminin başında sanki en az 1 yıl sürecekmiş gibi hazırlıklarımızı yaptık" dedi. Pakdemirli, bir televizyon kanalındaki konuşmasında şunları söyledi: Temel ürünlerle ilgili hiçbir problem yaşamadık. Biz bunları da sektörleri de pandeminin çok öncesinde olası bir pandemiye hazırlamıştık. Bizde hiçbir üründe eksiklik olmadı, yüzde 500'e varan talep artışı oldu marketlerde. Bu Türk insanının pratikliği, bizim onları daha önceden uyarıp hazırlamamız hem de tarımsal iş gücünün mobilizasyonu ile ilgili bir sorun olmaması, pandemi sürecini iyi yönetmemizi sağladı. Türkiye'nin bu başarısı tüm dünyada konuşuluyor.

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