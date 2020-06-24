Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Güven Endeksi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından güven endeksi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." mesajını paylaştı.
Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 24, 2020
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor.
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