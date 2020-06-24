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'tan Güven Endeksi paylaşımı

, açıklanan güven endeksi istatistikleri hakkında bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Güven Endeksi paylaşımı

24.06.2020, 16:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından güven endeksi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." mesajını paylaştı.

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