Konutta 25 milyarlık kredi tahsis edildi

Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgında alınan önlemler sayesinde, normalleşme sürecine ekonomisi en az etkilenmiş ülke olarak girdiklerini belirterek, "Kovid-19 öncesindeki göstergeler, büyümenin yılın ilk çeyreğinde mevcut yüzde 4.5 seviyesinin de üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmekteydi. Korona kaynaklı olarak yılın ikinci çeyreğinde olumsuz ekonomik görünüme rağmen, Haziran'a ilişkin öncü rakamlar ekonomide toparlanmaya ve ekonomik güvende iyileşmeye yönelik önemli pozitif işaretler vermeye başladı.

YENİ İSTİHDAM PAKETİ YOLDA

Merkez Bankası'nın güçlü faiz indirim kararlarının yanında, kamu bankalarının düşük faizli kredileriyle faiz oranları da geriledi ve kredi büyümesi güçlü seyrine devam etti" dedi. Ekonomi Kalkanı Paketi'yle alınan tedbirlerin etkisinin yanında ay başında kamu bankalarının öncülüğünde; konut, motorlu taşıtlar ve çeşitli sektörlere yönelik başlattıkları kampanyalardan bahseden Albayrak şunları söyledi:

MİLLİ ŞUURLA HAREKET EDİN

"Üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini destekleyecektir. Normalleşme sürecinde devreye aldığımız, tarihin en düşük maliyetli konut kredisine başvurular bugüne kadar 133 bini geçti. Şu ana kadar 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar lira tahsis yapıldı. İstihdamı korumaya ve üretimimizi güçlendirmeye yönelik açıkladığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin tutarı, ötelenen kredi ve faizler hariç 280 milyar lirayı geçmiş durumda." Albayrak, bankacılara çok önemli bir görev düştüğünü belirterek, "Sizler, ülkemizin kaynaklarını toplamak ve bu kaynakları ekonomiye aktarmak gibi çok stratejik bir fonksiyon icra ediyorsunuz. Aldığınız kararlar menfi ya da müspet yönde sosyal, toplumsal refahımıza etki ediyor. Bunun bilincinde olarak, milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz.

ÜRETİMİ TÜRKİYE'DE YAPIN

Ülkemizin menfaatleri çerçevesinde, topladığınız tüm kaynaklarınızı ithalatın ve lüks tüketimin finansmanına ya da reel bir değer oluşturmayan bankacılık faaliyetlerinden ziyade, daha çok yerli üretim ve ihracatın finansmanına, istihdam oluşturucu alanlara yönlendirmemiz lazım" diye konuştu. Bakan Berat Albayrak, tüketimde ithal ürünler yerine yerli ürünleri teşvik edecek bir finansman kurgusunun hayata geçirilmesi ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin koca koca gruplarının dünyanın bir yerinde ürettirdiğini, Türkiye'de yerli ürün gibi sattığını ifade eden Bakan Albayrak, "Devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız. 'Markanın üzerine etiketi basalım' yok. Sizler de bu manada, 'birkaç aylık ithalat düzenlemesi getirildi, eskiye döneriz nasılsa, niye uğraşalım' yok. Yerli üretim" dedi.

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