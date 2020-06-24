Otobüste sıcak ikram dönemi sona erdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşıma yönetmeliğine yönelik yeni kararlar aldı. Korona virüsüyle mücadeledeki normalleşme sürecinde, yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin ambalajlı olması şartı getirildi. Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak, salgınla mücadele sürecimizde tedbiri elden bırakmıyoruz. Yayınladığımız yönetmelik değişikliğiyle karayolunda faaliyet gösteren taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzattık" dedi.