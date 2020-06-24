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Haberler Ekonomi Sattığı aracın hasarını gizleyen galerici yandı

Sattığı aracın hasarını gizleyen galerici yandı

Sattığı aracın hasarını gizleyen galerici yandı
Giriş Tarihi: 24.6.2020

İzmir'de, galericinin 'hasarsız' sözüne güvenerek ekspertiz raporu almadan 325 bin liraya ikinci el otomobil satın alan B.Ö. adlı kadın, 14 ay sonra aracı satmak istediğinde yapılan ekspertiz incelemesinde 45 bin liraya mal olacak hasarı bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine B.Ö. mahkemeye başvurdu. Mahkeme, satışı yapan galericinin, alıcıya otomobilin hasarıyla ilgili bilgi vermesi gerektiğini, satıcının tüketiciye karşı dürüst olması gerektiğini, alıcının tüketici olması nedeniyle herhangi bir eksper kaydı ya da tramere götürme zorunluluğunun bulunmadığını, böyle bir kanun maddesinin olmadığını belirterek, B.Ö'nün zararının karşılanmasına karar verdi.

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