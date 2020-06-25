  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Beyaz altın kuruyor

Beyaz altın kuruyor

Beyaz altın kuruyor
Giriş Tarihi: 25.6.2020

Türkiye'nin pamuk deposu olan Aydın'da bu yıl pamukta hastalık görüldü. Pamuk tarlalarında nedeni belirlenemeyen kuruma nedeniyle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü yetkilileri ile Tariş yönetimi birlikte sahada incelemeler yaptı. Sahadan alınan numuneler Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'ne teslim edildi.

'ÇİFTÇİYİ KORURUZ'
Çiftçilerin üretime devam etmeleri ve bilinçlenmeleri açısından tavsiye mektupları gönderileceğini belirten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Yaklaşık iki ay kadar önce tohumlarımızı toprağa ektik, çiftçimizin zarar görmesini asla istemeyiz, zarar gören çiftçimiz için de her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beyaz altın kuruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA