Beyaz altın kuruyor

Türkiye'nin pamuk deposu olan Aydın'da bu yıl pamukta hastalık görüldü. Pamuk tarlalarında nedeni belirlenemeyen kuruma nedeniyle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü yetkilileri ile Tariş yönetimi birlikte sahada incelemeler yaptı. Sahadan alınan numuneler Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'ne teslim edildi.

'ÇİFTÇİYİ KORURUZ'

Çiftçilerin üretime devam etmeleri ve bilinçlenmeleri açısından tavsiye mektupları gönderileceğini belirten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Yaklaşık iki ay kadar önce tohumlarımızı toprağa ektik, çiftçimizin zarar görmesini asla istemeyiz, zarar gören çiftçimiz için de her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

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