ABD'de Covid-19 vakalarında artışın yanında, Avrupa Birliği ile ortaya çıkan yeni ticari gerilimlerin ekonomik toparlanmanın hızını kıracağına ilişkin endişelerle yatırımcıların riskli para birimlerinden kaçmasıyla küresel piyasalarda yükselen dolar iç piyasada yeni güne yatay başladı.Küresel piyasalarda 1.13 düzeyine yükselen euro/dolar paritesi daha sonra 1.12 düzeyine döndü. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. İşte 25 Haziran Perşembe döviz kuru....
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Haziran Perşembe döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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