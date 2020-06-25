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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Haziran Perşembe döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Perşembe ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8540 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7310 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dolar kurunda oldukça düşük volatilite ile yataya yakın gelişmeler sürüyor. İşte Perşembe ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Haziran Perşembe döviz kuru...

25.06.2020, 09:28

ABD'de Covid-19 vakalarında artışın yanında, Avrupa Birliği ile ortaya çıkan yeni ticari gerilimlerin ekonomik toparlanmanın hızını kıracağına ilişkin endişelerle yatırımcıların riskli para birimlerinden kaçmasıyla küresel piyasalarda yükselen dolar iç piyasada yeni güne yatay başladı.Küresel piyasalarda 1.13 düzeyine yükselen euro/dolar paritesi daha sonra 1.12 düzeyine döndü. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. İşte 25 Haziran Perşembe döviz kuru....

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