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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Haziran Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8540 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7310 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dolar kurunda oldukça düşük volatilite ile yataya yakın gelişmeler sürüyor. İşte 25 Haziran Perşembe döviz kuru...

25.06.2020, 09:28