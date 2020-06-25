Ege’nin en büyükleri TÜPRAŞ ve Petkim

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üretimden satışlara göre 2019'da bölgenin en büyük 100 sanayi kuruluşunu açıkladı. İlk üç sırada TÜPRAŞ İzmir Rafineri Müdürlüğü, Petkim ve Philsa Philip Morris Sabancı yer aldı. 2019'un küresel ekonomik göstergelerini değerlendiren EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Her ülke kendi ekonomisini ön plana çıkararak korumacılık tedbirleri aldı. Yatırım ve üretim kartları yeniden karılarak, küresel ticaret hacmi düştü. Kredi kurumları güven ortamı yaratılmaması nedeniyle gelişmekte olan ülkelerdeki paralarını güvenli limanlara çekti. 2020'de tam işler düzelecek derken, salgın işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. Yatırımlar, negatif yönlü yüzde 12.4 ile 2008-2009 yıllarının ardından ikinci kez iki yıl arka arkaya geriledi. İhracatçı firmalar ise kur artışlarından dolayı önemli bir gelir elde etti ve olumlu katkı yarattı. Bu firmalar geçen yılki krizi en az hasarla atlatan grup olarak çıktı. Bu da gösteriyor ki üretim ve ihracat Türkiye'nin geleceği.



İŞTE LİSTENİN İLK 10'U

1-TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ

A.Ş İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2-PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

3-PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA

VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş.

4-BMC OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

5-İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

6-JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş

7-ABALIOĞLU YEM-SOYA VE

TEKSTİL SANAYİ A.Ş.

8-PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

9-ABALIOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.

10-KOCAER HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.



MERT ALPDÜNDAR