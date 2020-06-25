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Haberler Ekonomi ‘Esnaf dükkanını evi kadar hijyenik tutar’

dükkanını evi kadar hijyenik tutar’

‘Esnaf dükkanını evi kadar hijyenik tutar’
Giriş Tarihi: 25.6.2020

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için dükkanının ikinci evi olduğunu belirterek, "Esnaf dükkanını da aynı evi kadar hijyenik tutar" dedi. Palandöken, normalleşme sürecine karşın, vatandaşların tedirginliği nedeniyle müşteri azlığı yaşayan ve günlük giderlerini bile karşılayamayan esnaf olduğunu bildirdi. Vatandaşların içinin rahat olmasını isteyen Bendevi Palandöken, "Esnaf için dükkanı ikinci evidir. Esnaf dükkanını evi kadar hijyenik tutar. Esnafın işyeri kalabalık ve sosyal mesafenin olmadığı sokaklardan daha temizdir" dedi.

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