TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için dükkanının ikinci evi olduğunu belirterek, "Esnaf dükkanını da aynı evi kadar hijyenik tutar" dedi. Palandöken, normalleşme sürecine karşın, vatandaşların tedirginliği nedeniyle müşteri azlığı yaşayan ve günlük giderlerini bile karşılayamayan esnaf olduğunu bildirdi. Vatandaşların içinin rahat olmasını isteyen Bendevi Palandöken, "Esnaf için dükkanı ikinci evidir. Esnaf dükkanını evi kadar hijyenik tutar. Esnafın işyeri kalabalık ve sosyal mesafenin olmadığı sokaklardan daha temizdir" dedi.