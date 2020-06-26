Son dönemde gayrimenkulde hayata geçen kampanyaların sektöre büyük hareketlilik getirdiğini ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Nef olarak son 16 günde 254 milyon TL'lik satış yaptık. 1 Ocak-15 Haziran arası dönemdeki ciromuz da 610 milyon TL'yi aştı" dedi. Timur, faiz desteği ve 12 ay ödemesiz dönem gibi çok sayıda fırsatın sunulduğu bu dönemde, tüketicilerin Kovid-19 salgını nedeniyle erteledikleri taleplerini hızla öne aldıklarını söyledi.

HÜKÜMETE TEŞEKKÜR

Konut desteği kapsamında, birinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.64 faizle başlatılan kampanyaların sektöre adeta nefes verdiğini dile getiren Timur, "Her şeyden önce bunun için ekonomi yönetimine teşekkür etmek gerekiyor" dedi. Nef olarak dijital pazarlama metotlarına büyük yatırım yaptıklarını söyleyen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de "Artık Nef müşterileri telefon, tablet veya bilgisayarlarına ek uygulama indirmeden Nef Online üzerinden yapacakları görüntülü görüşmelerde, proje hakkındaki tüm detaylara erişip daire planlarını inceleyebiliyor ve satış danışmanıyla birebir kişiye özel ödeme planı çalışabiliyor" diye konuştu.