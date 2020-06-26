Başkan Erdoğan’dan İdlib’e briket ev talimatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı" devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi verdi. Erdoğan da, İdlib bölgesinde özellikle Suriye'nin kuzeybatısında yapımı devam eden konutlarla ilgili mücadeleleri için sivil toplum kuruluşu temsilcilerini tebrik etti ve yapılan hayırların kabul olmasını diledi.

'KIŞA BU EVLERDE GİRSİNLER'

Türk milletinin bugüne kadar sadece Suriye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde garip gureba, fakir fukara ve mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "İnşallah bundan sonra da bu millet yine aynı şekilde yer almaya devam edecektir. Şu anda sınır boylarında verdiğimiz mücadelede çok büyük önem arz ediyor. Konut hedefimizi süratle yaz mevsimi içerisinde gerçekleştirir ondan sonra da buraya Suriyeli kardeşlerimizin yerleşmesini sağlayabilirsek inşallah kış mevsimine hiç olmazsa buralarda yaşama imkanı yakalarlar. Ondan sonra 50 bin konut hedefinin de üzerine çıkar orada bunları daha da artırırız. Şu anda Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. Biz de şimdilik ilk hedefte inşallah 50 konut sözü vermiş olalım. Bu konutlarla biz de oraya inşallah katkıda bulunmuş olalım. Rabb'im bu kardeşlerimizi çektikleri bu çilelerden bir an önce kurtarmaya bizleri vesile eylesin."







20 BİNİ TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK, HEDEF 50 BİN

Erdoğan'ın İdlib'de 20 bin briket evin bitirilmesi talimatı verdiği belirten İçişleri Bakanı Soylu, toplantıda AFAD ve STK'lerin ortaya koyduğu taahhütlerle bu sayıyı 30 bin 785'e çıkarttıklarını ifade etti. Evlerden 20 bininin projelendirildiğini belirten Soylu, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz de bu 20 bin evin temmuz sonuna kadar bitirileceğiydi. Şu ana kadar bitirilen ev sayısı da 10 bin 762. Cumhurbaşkanımızla İdlib'den dönüşte hedefi 50 bine çıkardık. Kampanyaya başladığımız 13 Ocak'tan itibaren 164 milyon 103 bin 244 lirası nakdi, 552 milyon 959 bin 858 lirası da ayni olmak üzere toplam 717 milyon 63 bin 102 lira yardım toplanmıştır. Bu büyük bir alicenaplıktır." Soylu, eşiyle birlikte İdlib'de 20 briket ev yaptırma taahhüdünde bulundu.