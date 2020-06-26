Benzinin litresinde 22 kuruş indirim

BENZİNİN litre fiyatında dün gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6.57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.51 liradan 6.29 liraya, İzmir'de 6.57 liradan 6.35 liraya inecek.