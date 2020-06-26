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Büyük gün pazartesi! için bir ilk, yerli olarak üretildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'nin ilk yerli ve milli setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığını, pazartesi günü 'da trenin raylara inerek test sürüşlerinin başlayacağını bildirdi.

Büyük gün pazartesi! Türkiye için bir ilk, yerli olarak üretildi

26.06.2020, 17:28

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim süreci tamamlandı. 29 Haziran, pazartesi saat 10.00'da Sakarya-TUVASAŞ'ta tren raylara inecek ve test sürüşleri başlayacak.

Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi. Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.

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