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Haberler Ekonomi INDER: Stoklar erimeye basladı

INDER: Stoklar erimeye basladı

INDER: Stoklar erimeye basladı
Giriş Tarihi: 26.6.2020

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önderliğinde kamu bankalarının başlattığı kampanyaların hem stokların azalması, hem de birinci el konut üretiminin finansal olarak desteklenmesini sağladığını söyledi. Durbakayım, kampanyalara gösterilen yoğun ilgiye bağlı olarak Haziran ayının tamamında en az 130 bin civarında bir satış rakamının gerçekleşeceğinin haberci olduğunu belirterek, "Yine kampanya kapsamında ipotekli konut satışının toplam satışlar içinde payının en az yüzde 70'in üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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