İş zamanı!

Hükümet sosyal politikaları güçlü projelerle desteklemeyi sürdürürken, mesleki eğitim kursları, aktif işgücü hizmetleri ve işbaşı eğitim programları yeniden hız kazandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yıl sonuna kadar 500 binin üzerinde genç ve kadına işbaşı eğitimleri ve aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırarak iş kapısı açmayı hedefliyor. Bugüne kadar 3.5 milyon kişinin yararlandığı Aktif İşgücü Programları işverenlerin nitelikli eleman talebine yanıt vermeye devam edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen ay İŞKUR'un işbaşı eğitim programı ile mesleki eğitim kurslarından yararlananların geçen ay, 2019'a kıyasla yüzde 40 artarak 33 bin 30'a ulaştığını bildirdi.

DENEYİM KAZANACAKLAR

Gençlerden ev kadınlarına, yaşlılardan engelli vatandaşlara kadar tüm kesimleri kucaklayan uygulamalar hızlı şekilde yaşama geçirilecek. Aktif iş gücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlarından bu yıl 230 bin kadın yararlanacak. AB fonları ile 20 bin kadına istihdamda kalmaları için hibe verilecek. Yaklaşık 255 bin genç işbaşı eğitim programlarından yararlanırken, 100 bin genç de mesleki eğitim kurslarında deneyim kazanarak iş sahibi olacak.



65 BİN LİRA DESTEK İÇİN SON GÜN 17 TEMMUZ

HÜKÜMET, işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe desteğini geçen hafta 65 bin liraya çıkarırken, bundan yararlanmak isteyenlerin 17 Temmuz'a kadar İŞKUR'a başvurması gerekiyor. Bu kapsamda, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı iş yeri desteğine yönelik projelere destek verilecek. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 300 engelli vatandaşa 100 milyon liraya kadar hibe desteği sağlandı.

Hazal ATEŞ