Kuyucak kabuğunu kırdı

Aydın'da Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 5 yıl içinde ilçeye 50'den fazla eser kazandırdı. Pamukören Belediyesi'nde 4 dönem, Kuyucak Belediyesi'nde 2 dönem olmak üzere 6 dönem aralıksız belediye başkanı seçilen AK Partili Metin Ertürk, 'ustalık dönemim' dediği son 5 yılda Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, kapalı pazaryeri ve Kargılı dere rekreasyon alanı projeleriyle ilçenin adeta çehresini değiştirdi. Pandemi sürecinde de vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Ertürk, "Vefa Destek Grubu'yla birlikte Kuyucak'ta vatandaşın yanında olduk. İlçemizde virüs vakasına rastlanmadı. Kuyucak'ın pandemi karnesi pekiyi" dedi.

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