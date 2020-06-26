Mayıs’ta satışlar yüzde 19 arttı

Mayıs ayında 18 bin 483 adet ipotekli konut, 16 bin 860 adet ilk defa satılan konut ve 34 bin 76 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. İpotekli konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.9 artarken, ilk defa satılan konut satışı yüzde 54.7, ikinci el konut satışı ise yüzde 37.7 azaldı. Mayıs ayındaki konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9.7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre mayıs ayında Türkiye genelinde konut satış değeri geçen seneye göre yüzde 2.7 oranında artış gösterdi. Mayıs ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 329 TL, ortalama konut fiyatı 300 bin 441 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl oldu.

REKOR İZMİR'DE

Endeksa'nın güncel verilerine göre en fazla konut satışı yapılan ilk 3 il içinde en fazla değer artışı İzmir'de yaşandı. İzmir'de konut satış değeri geçen seneye göre yüzde 8.3 yükseldi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 69 TL, ortalama konut fiyatı 377 bin 487 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl oldu.



'HAZİRANDA ARTIŞ BEKLİYORUZ'

TÜİK Mayıs ayı verilerini değerlendiren Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Hem pandemi sürecinde ertelenen taleplerin gerçekleşmeye başlaması hem de Haziran başı itibarı ile kamu bankaları tarafından sağlanan oldukça cazip konut kredisi koşulları etkisiyle Haziran ayında konut satış adedinde çok önemli artış öngörüyoruz" dedi.

Yavuz KARAMAN