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Haberler Ekonomi Merkez Bankası'nın rezervleri arttı!

'nın rezervleri arttı!

'nın verilerine göre bu dönemde alt kalemler itibarıyla, varlıkları bir önceki aya göre yüzde 5.4 artarak 52.8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yine yüzde 5.4 artarak 36.7 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın rezervleri arttı!

26.06.2020, 11:32

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aylık bazda yüzde 0.2 azalarak 22.2 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 17.2 milyar doları anapara, 5.0 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 55.3 milyar doları olup, söz konusu tutarın 20.1 milyar doları bir ay vadeli bulunuyor.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor.

Söz konusu yükümlülükler de Mayıs'ta aylık bazda yüzde 8.5 azalarak 27.6 milyar dolara geriledi.
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