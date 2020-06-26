Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulamanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 olacak.
Sigara içenler dikkat! 1 Temmuz'dan itibaren... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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