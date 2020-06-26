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Sigara içenler dikkat! 1 Temmuz'dan itibaren...

Son dakika haberlere göre, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin uygulama 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek.

26.06.2020, 12:58