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Haberler Ekonomi Sigara içenler dikkat! 1 Temmuz'dan itibaren...

Sigara içenler dikkat! 1 'dan itibaren...

Son dakika haberlere göre, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin uygulama 1 2020'de yürürlüğe girecek.

Sigara içenler dikkat! 1 Temmuz'dan itibaren...

26.06.2020, 12:58

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulamanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 olacak.

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