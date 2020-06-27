Migros yüzen mağazayla koylara hizmet sunuyor

Müşterilerine yüksek kalite standartlarından ödün vermeden kesintisiz hizmet sunan Migros, 'Migros Deniz Market' ile Ege'deki adalara ve kara bağlantısı olmayan koylara ulaşıyor. 45 metrelik boyu, 168 metrekarelik satış alanıyla birebir Migros mağazası formatında tasarlanan Deniz Market'te 3500'den fazla ürün çeşidi bulunuyor. Migros'un beş yıl önce her noktadan ulaşılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Deniz Market, Fethiye Şövalye Adası ile Göcek'teki adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara gidiyor.

ÖZEL DENİZCİ KIYAFETİ

Özel tasarlanmış denizci kıyafetleri ve İngilizce bilen personeliyle ayrıcalıklı hizmet sunan Migros Deniz Market'in botları ile mağazaya getirilen müşteriler, alışverişini kendileri yapabiliyor. En taze ürünlerin özenle seçilerek teslim edildiği Migros Deniz Market'in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor. Migros Deniz Market, haftanın 7 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.