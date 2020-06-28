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Haberler Ekonomi Azmin ‘Abide’si

Azmin ‘Abide’si

Azmin ‘Abide’si
Giriş Tarihi: 28.6.2020
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Abide Koç isimli genç kız, erkek çıraklara kızan babasının yanında doğalgaz tesisatçılığı yapmaya başladı. 15 yıllık doğalgaz tesisatı döşeme ustası olan babası Abdullah Koç'tan mesleğin inceliklerini öğrenen Abide Koç, ev ve iş yerlerine doğalgaz döşüyor. Abide Koç, "Gün boyunca kaynak yapıp, demir boruları kesiyorum. Yeri geliyor ölçü alıyorum, yeri geliyor demir borulara diş açıyorum" dedi. Liseden geçen yıl mezun olan Abide Koç, bir yandan da üniversiteye hazırlandığını belirterek, "Hayalim ve hedefim makine mühendisliği okumak. Ben bu işin kadınlar tarafından da yapılabileceğini gösterdim. Yeter ki azimle çalışsınlar" diye konuştu.

■ FERDİ YAVUZ
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