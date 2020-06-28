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Buharkent yatırımlarla büyüyor

Buharkent yatırımlarla büyüyor
Giriş Tarihi: 28.6.2020
Aydın'ın Buharkent Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, ilçede büyük yatırım hamlesi başlattı. Buharkent'e Organize Sanayi Bölgesi'ni kazandırıp Türkiye'nin dev fabrikalarını bölgeye çeken Başkan Erol, seçim vaadi olan projeleri de tek tek hayata geçirdi. Erol'un ilçe halkına sözünü verdiği, Toplu Konut, Kent Müzesi, Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi projelerinin çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

'HAYAL BİLE EDEMEZLER'
Başkan Erol, Buharkent'i yatırımlarla Aydın'ın en güzide ilçesi yapacaklarını belirterek, "Seçim öncesi havayı, çevreyi kirletecek, tarıma zarar verecek diyerek Buharkent OSB'ye yapılan yatırımı istismar eden kişiler, OSB'yi ziyaret ederek kablo fabrikasının bacasının olmadığını görsünler. Süt fabrikasının da inşaatı hızla sürüyor. Sektöründe Türkiye'nin en büyük iki fabrikası 'yapılamaz' denilen Buharkent OSB'de. Bunun yanı sıra toplu konut, Kent Müzesi, Anadolu Lisesi ve 15 Temmuz Millet Bahçesi projelerinde önemli yol kat etti. Bizim yaptıklarımızı, başkaları hayal bile edemez" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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