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Haberler Ekonomi İncir üreticisi sezondan umutlu

İncir üreticisi sezondan umutlu

İncir üreticisi sezondan umutlu
Giriş Tarihi: 28.6.2020
İzmir'in Tire ilçesinde, incir üreticileri yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ettiler. Yöredeki üreticiler, yeni sezon öncesi bol ve kaliteli ürün için 'ilekleme' işlemine başladı. Erkek ağaçlardaki ilek meyvelerinin dişi incir ağaçlarına asılması işlemi olan ileklemenin, incirlerin olgunlaşması açısından önemli olduğunu belirten Zihni Çetin, "İncir meyvesinin ağaçlarda tutunabilmesi için çalışmalarımız Haziran sonuna kadar devam edecek. Hasada kadar hava koşullarında anormal şartlar yaşanmadığı takdirde incir kalitesinde de sorun olmaz" dedi.

■ NADİR UYSAL
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