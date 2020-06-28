Aydın'da MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçenin en önemli simgelerinden biri olan seramik ustalarını unutmadı. Başkan İnal, ziyaret ettiği seramik ustalarına koronavirüs tedbirleri kapsamında maske dağıttı. Salgın sürecinde uyguladığı tedbirlerle Aydın'da ilkleri başaran Başkan İnal'ın ziyaretleri, ustalar tarafından da memnuniyetle karşılandı.
■ MEHMET KAVAS
■ MEHMET KAVAS
Seramik ustalarına Başkan İnal desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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