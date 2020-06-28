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Haberler Ekonomi Seramik ustalarına Başkan İnal desteği

Seramik ustalarına Başkan desteği

Seramik ustalarına Başkan İnal desteği
Giriş Tarihi: 28.6.2020
Aydın'da MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçenin en önemli simgelerinden biri olan seramik ustalarını unutmadı. Başkan İnal, ziyaret ettiği seramik ustalarına koronavirüs tedbirleri kapsamında maske dağıttı. Salgın sürecinde uyguladığı tedbirlerle Aydın'da ilkleri başaran Başkan İnal'ın ziyaretleri, ustalar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

■ MEHMET KAVAS
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