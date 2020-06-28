Pandemi sonrasında havacılık sektörünün aldığı önlemleri anlatan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan, ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleriyle iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Çalışkan, tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtreleme sistemi bulunduğunu belirterek, "Bu filtreler uçak içindeki havayı her üç dakikada bir yukarıdan aşağıya doğru temizliyor ve korona virüs dahil bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99.9 oranında başarıya sahip" dedi.
Uçaklarda hava üç dakikada bir temizleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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