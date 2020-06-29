17 yaşında iki sektöre birden girdi

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, çocukluk yıllarında başlayan hayat mücadelesinde başarı basamaklarını tırmanarak zirveye çıktı. 17 yaşında önce babasını, 20 gün sonra da abisini kaybeden Erdayıoğlu, zorunlu olarak kuyumcu dükkanı ve zeytin üretimi işini tek başına yürütmek zorunda kaldı. Zeytincilik sektöründe işletmesiyle birçok ülkeye ihracat yapan Erdayıoğlu, kuyumculuk alanında da TOBB çatısı altındaki Kuyumculuk Sanayii Sektör Meclisi'nin başkan yardımcısı oldu. Akhisar Sanayi ve Ticaret Odası başkanlığını önce 14 yıl aralıksız yapan ve bir dönem ara verdikten sonra göreve devam eden Erdayıoğlu, Yeni Asır aracılığıyla gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

GİRİŞİMCİLERİN ABİSİ

Gençlerden hayatın zorlukları karşısında yılmamalarını isteyen Erdayıoğlu, "Çalışkan gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Ben gençlere çok değer veriyorum. Tanışıp ticaret yapmalarına önderlik yapıyorum. Genç girişimcilere abilik yapıyoruz" dedi.

OKULU SONRADAN BİTİRDİ

Mehmet Ali Erdayıoğlu, 1957 yılında Akhisar'da dünyaya geldi. 1975 yılında İzmir Özel Türk Koleji'nin son sınıfındayken henüz 17 yaşında babasını kaybetti. 20 gün sonra ikinci acı haberle abisinin ölüm haberini aldı. Üst üste yaşadığı iki acının ardından evin tek erkeği olarak kalan Mehmet Ali Erdayıoğlu, liseden mezun olamadan aileden gelen kuyumculuk işini tek başına devam ettirmek zorunda kaldı. Daha sonra ise liseyi dışardan okuyarak mezuniyet belgesini aldı. 1901 yılından itibaren dedesi Hacı Ahmet Erdayıoğlu'ndan gelen sarraflık mesleğinin son temsilcisi olarak 17 yaşında Akhisar'daki kuyumcu dükkanının başına geçen Erdayıoğlu, diğer yandan da zeytin işine devam etti.

ÖNCE DÜRÜSTLÜK GELİR

Erdayıoğlu, 2 yıl önce kurduğu zeytincilik işletmesiyle İngiltere, Libya, Rusya ve Dubai'ye ihracat yaptı. Öte yandan kuyumculuk alanında ise TOBB çatısı altındaki Kuyumculuk Sanayii Sektör Meclisi Başkanı İmam Altınbaş'ın yardımcısı oldu. Aynı zamanda da Akhisar Kuyumcular Derneği Başkanlığı'nı da yürüten Mehmet Ali Başkan, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim ve müteşebbis heyetinde 14 yıl süresince görev yaptı. İki oğlundan biri olan Ahmet Erdayıoğlu kuyumculuk işlerini yürütürken, diğer oğlu Halit Erdayıoğlu ise zeytincilik işletmesinin başında duruyor.

Şenol KANTÜRK